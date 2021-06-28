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План по вакцинации от COVID-19 в Мурманской области выполнили на 33%

Министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе находится под контролем

МУРМАНСК, 28 июня. /ТАСС/. Число вакцинированных жителей Мурманской области превысило 114 тыс., что составляет более 33% от запланированного количества. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев на оперативном совещании в понедельник.

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"Всего в регионе привито более 114 тыс. человек, это 33% от плана. Активно работаем через ЕПГУ, через госуслуги записалось более 30 тыс. человек", - сказал Панычев, добавив, что в настоящее время вакцинацию обеспечивают 28 прививочных бригад в 20 муниципалитетах области.

Министр также отметил взрывной рост прививочной активности по трем выездным пунктам вакцинации, которые работают в крупных торговых центрах Мурманска. В минувшие выходные этими бригадами были привиты 1 002 человека, что в 2,5 раза больше, чем неделю назад. По словам Панычева, ситуация в регионе находится под контролем.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что количество людей, которые привились и переболели, сохранив антитела, пока недостаточно, чтобы защитить северян от пандемии, и анонсировал обязательную вакцинацию отдельных категорий жителей: сотрудников социально-культурных объектов, образовательных организаций, работников сферы транспорта, торговли и общепита, а также муниципальных и госслужащих. Губернатор также рекомендовал остальным работодателям стимулировать вакцинацию и предоставлять своим сотрудникам оплачиваемые дни отдыха с сохранением заработной платы в день вакцинации и один день после.

Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Мурманской области превышает 53 тыс., на утро понедельника зафиксировано 1 297 летальных исходов.

Теги
РоссияМурманская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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