Сибирское отделение РАН начинает в Арктике "Большую норильскую экспедицию - 2021"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Группа ученых Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) приступает к продолжению начатых годом ранее всесторонних исследований экологического состояния Норильского региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре экспедиции.

"Работы предполагается разделить на три этапа. На первом мы сосредоточимся вокруг содержания углеводородов в паводковых водах. Затем исследуем состояние почв и донных отложений до начала запланированных на территории рекультивационных работ. Третьим этапом станет оценка эффективности предпринимаемых мер по ликвидации последствий загрязнения и анализ остаточных рисков", - заявил руководитель полевого этапа экспедиции Николай Юркевич, чьи слова приводятся в сообщении.

По результатам экспедиции будут вырабатываться рекомендации по внедрению природосберегающих решений для деятельности промышленных компаний в Арктике. Экспедиция пройдет в соответствии с соглашением между СО РАН и "Норникелем", заключенным в 2020 году.

"Большая норильская экспедиция стала для компании одной из предпосылок формирования новой экологической стратегии "Норникеля". Ее самый важный результат - адекватная оценка текущего экологического состояния и начало формирования новых подходов к ведению хозяйствования в Арктической зоне. Уверен, что материалы второго сезона экспедиции по объему и значимости не уступят прошлогодним", - считает вице-президент по федеральным и региональным программам "Норникеля" Андрей Грачев.

Как и год назад, основными направлениями исследований станут поверхностные воды, почвы и донные отложения, растительность и животные, многолетнемерзлые грунты. На протяжении шести месяцев (июнь-ноябрь) планируется движение маршрутами по поверхностным водотокам - рекам Далдыкан, Амбарная, Пясина, озеру Пясино. Отряды ученых составлены из специалистов 11 исследовательских институтов Норильска, Якутска, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Томска и Барнаула.

"Для СО РАН при этом специфична комплексность и мультидисциплинарность, когда результаты специалистов разных направлений - геофизики, гидрохимии и геохимии, мерзлото- и почвоведения, биологических дисциплин - не просто дополняют друг друга, а формируют единую картину. В отличие от прошлого сезона, она будет отображаться не только в подробных отчетах, но и в цифровой модели исследуемых территорий и акваторий Таймыра. Я уверен, что комплексный полевой отряд СО РАН полностью выполнит стоящие перед ним ответственные задачи", - заявил председатель СО РАН и научный руководитель экспедиции Валентин Пармон.