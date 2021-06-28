Более 70% россиян пожаловались на ухудшение работоспособности из-за жары

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Жара, которая держалась во многих городах России почти неделю, негативно сказалась на работоспособности более 70% россиян. Такие данные приводит в понедельник служба исследований российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Опрос проводился с 21 по 24 июня 2021 среди 3,5 тыс. сотрудников компаний. "71% опрошенных указали, что жара ухудшает их работоспособность - здесь лидируют респонденты из Санкт-Петербурга (81%), - говорится в сообщении. - Меньше всего от жары страдает эффективность работников из Сибири - Омской, Новосибирской, Тюменской, Иркутской областей и Красноярского края".

Результаты опроса также показали, что 59% в жару продолжали работать из офисного помещения, 22% из дома, 9% в гибридном формате (частично в офисе, частично удаленно), и 9% на открытом воздухе. Чаще всех из офиса работали из Самарской (68%), Свердловской областей (64%) и Татарстана (64%), а реже всех из Москвы (48%) - работники столицы при этом заняли первое место по работе из дома (33%).

По профессиональным областям из офисного помещения чаще всех работают HR-специалисты (78%) и работники науки и образования (77%). Из дома больше всего работали соискатели из сфер искусства, развлечений и масс-медиа (47%), а также из ИТ, интернета и телекома (46%). По работе на открытом воздухе лидирует рабочий персонал (60%).

Согласно опросу, 80% работодателей не отпускали пораньше с работы своих подчиненных в жаркие дни. Больше всего пораньше отпускали работников из научной и образовательной отрасли (27%), маркетинга, рекламы, PR (20%) и высшего менеджмента (15%).

На вопрос о том, какие условия для борьбы с жарой были на рабочем месте, 58% респондентов отметили кондиционеры и вентиляторы, 25% указали вариант "плотные жалюзи/шторы". При этом, 25% ответили, что для борьбы с жарой не предпринималось никаких мер. Наилучшие условия в жаркую погоду были в Краснодарском крае - 78% респондентов сообщили о наличии кондиционеров и вентиляторов на рабочем месте.