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На Украине более 100 населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды

Работы по восстановлению электроснабжения ведутся

КИЕВ, 28 июня. /ТАСС/. Более 100 населенных пунктов в шести областях Украины остаются без энергоснабжения в результате сильных дождей, ветра и грозы. Об этом в понедельник сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) страны на своем сайте.

"По состоянию на 07:00 (совпадает с мск) 28 июня в результате осложнения погодных условий - порывы ветра, дождь, гроза - из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 109 населенных пунктов в шести областях", - говорится в сообщении.

Без электричества остаются 37 населенных пунктов в Сумской области, 33 - в Днепропетровской, 13 - в Донецкой, 12 - в Запорожской, по 7 - в Киевской и Черниговской. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения. По состоянию на воскресенье на Украине обесточенными были 393 населенных пункта в восьми областях.

По данным Укргидрометцентра, в понедельник атмосферный фронт продолжит перемещаться в восточные регионы страны, по-прежнему дожди и грозы будут в северных и центральных областях.

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