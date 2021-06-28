Уровень заболеваемости COVID-19 в Приамурье за неделю вырос более чем на 53,6%

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июня. /ТАСС/. Уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Амурской области за неделю вырос на 53,6%. Больше трети заболевших - люди в возрасте от 30 до 49 лет, сообщается в понедельник на сайте управления Роспотребнадзора по Амурской области.

"На 25 неделе [мониторинга с начала 2021 года] зарегистрировано 410 случаев COVID-19, показатель заболеваемости 52,44 на 100 тыс. населения, что на 53,6% выше уровня заболеваемости прошлой недели", - говорится в сообщении.

Сообщается, что почти 40% заболевших - люди в возрасте от 30 до 49 лет, 25% - в возрасте от 50 до 64 лет. У 69% заболевание протекает в форме ОРВИ, у 31% - пневмония.

Ухудшение эпидемиологической обстановки по COVID-19 в Амурской области фиксируется в начала июня, специалисты управления Роспотребнадзора связывают это с нарушением масочного режима в трудовых коллективах, а также игнорирование требования термометрии на предприятиях.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, вакцинация против COVID-19 в области продолжается, привито более 124 тыс. человек.

В Амурской области выявлено 23 843 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 303 человека умерли.