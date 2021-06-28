Школьники из России завоевали три золотые медали на Международной олимпиаде по информатике

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российские школьники завоевали три золотые и одну серебряную медали на 33-й Международной олимпиаде по информатике, которая проходила с 19 по 28 июня, сообщила в понедельник пресс-служба Минпросвещения в своем Telegram-канале.

"Команда завоевала три золотые и одну серебряную медали, такое же количество медалей у сильнейших сборных США, КНР и Сингапура", - говорится в сообщении. Мероприятие проходило в Сингапуре в удаленном формате.

Золотые медали взяли Михаил Будников, Егор Лифарь и Тимофей Федосеев, серебряную - Данила Усачев. Руководителем сборной России выступил доцент факультета информационных технологий и программирования Университета ИТМО Андрей Станкевич.

Олимпиада состояла из двух туров, в ходе которых участники должны были продемонстрировать различные навыки по информатике, выполнив шесть алгоритмических задач.

На 32-й Международной олимпиаде по информатике в 2020 году российские школьники показали аналогичный результат, взяв три золотые и одну серебряную медали, сообщали ранее в Минпросвещения.