В Эстонию с 28 июня можно въехать без самоизоляции из всех стран Европы, кроме Британии

ТАЛЛИН, 28 июня. /ТАСС/. Въезд в Эстонию без обязательной десятидневной самоизоляции разрешен с понедельника, 28 июня, для жителей всех европейских стран, кроме Великобритании. Об этом сообщил МИД балтийской республики.

По его информации, ограничения на передвижение не распространяются на прибывающих в Эстонию из стран, в которых показатель заболеваемости коронавирусом в течение последних 14 дней составляет ниже 150 на 100 тыс. жителей. Среди государств Евросоюза, Европейского экономического пространства или Шенгенской зоны этому критерию не соответствует только Великобритания.

Без обязательной самоизоляции в Эстонию можно въехать также из Австралии, Албании, Гонконга, Израиля, Ливана, Макао, Новой Зеландии, Руанды, Северной Македонии, Сербии, Сингапура, США, Таиланда, Тайваня, Южной Кореи и Японии.

Общее число инфицированных коронавирусом в Эстонии достигло 130 968, с начала эпидемии умерли 1 269 человек.