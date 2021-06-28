{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Эстонию с 28 июня можно въехать без самоизоляции из всех стран Европы, кроме Британии

Без обязательной самоизоляции в страну можно въехать также из Австралии, Албании, Гонконга, Израиля, Ливана, Макао, Новой Зеландии, Руанды, Северной Македонии, Сербии, Сингапура, США, Таиланда, Тайваня, Южной Кореи и Японии

ТАЛЛИН, 28 июня. /ТАСС/. Въезд в Эстонию без обязательной десятидневной самоизоляции разрешен с понедельника, 28 июня, для жителей всех европейских стран, кроме Великобритании. Об этом сообщил МИД балтийской республики.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По его информации, ограничения на передвижение не распространяются на прибывающих в Эстонию из стран, в которых показатель заболеваемости коронавирусом в течение последних 14 дней составляет ниже 150 на 100 тыс. жителей. Среди государств Евросоюза, Европейского экономического пространства или Шенгенской зоны этому критерию не соответствует только Великобритания.

Без обязательной самоизоляции в Эстонию можно въехать также из Австралии, Албании, Гонконга, Израиля, Ливана, Макао, Новой Зеландии, Руанды, Северной Македонии, Сербии, Сингапура, США, Таиланда, Тайваня, Южной Кореи и Японии.

Общее число инфицированных коронавирусом в Эстонии достигло 130 968, с начала эпидемии умерли 1 269 человек.

Теги
ЭстонияПандемия COVID-19
Мнение
Как ковалась "Победа". История автомобиля, который "благословил" Сталин
Игорь Моржаретто — об автомобиле-символе, массовое производство которого началось 28 июня 75 лет назад
Как ковалась "Победа".
Читать полностью