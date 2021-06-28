В Крыму зафиксировали 276 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. В Крыму за сутки зафиксировали 276 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщил в понедельник на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов. Днем ранее за сутки выявили 258 заболевших.

Количество выявляемых за сутки случаев заражения в Крыму увеличилось за последний месяц. Роспотребнадзор и власти республики связывают это с несоблюдением масочного режима и социального дистанцирования. Из-за этого в регионе ужесточили введенные ограничения.

"За 27 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 276 случаев коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 216 выявлены при обращении за медицинской помощью, 56 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозные из-за границы", - написал Аксенов.

Тесты на коронавирус сдал 3 601 человек. " Количество выздоровевших за сутки составляет 27 человек, выздоровевших за весь период - 43 056 человек", - добавил глава Крыма.

22 июня из-за роста заболеваемости в Крыму вновь ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Власти рекомендовали вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. До 1 сентября запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. В Симферополе и Симферопольском районе, Ялте и Алуште запретили работу дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов. Ограничили продажу билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более, чем 50% от вместимости залов. Также в Крыму запретили проведение выпускных вечеров.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Крыму выявили более 46,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 42 тыс. человек, умерли около 1,5 тыс. человек.