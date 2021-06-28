Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае выросла на 30%

ХАБАРОВСК, 28 июня. /ТАСС/. Медики зафиксировали рост заболеваемости коронавирусной инфекцией на 30% за прошедшую неделю. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"За минувшую неделю в Хабаровском крае зарегистрировано 963 новых случаев заболевания COVID-19 против 643 случаев, зафиксированных на прошлой неделе. Наибольший прирост наблюдался в городах Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, имени Лазо, Хабаровском и Охотском муниципальных районах края", - говорится в сообщении.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева отметила увеличение доли заболевших среди лиц старше 65 лет и среди детей в возрастной группе до двух лет. Также в крае зафиксированы пять случаев заноса инфекции на летних площадках в Хабаровске и Комсомольске. Там проводятся противоэпидемические мероприятия. На севере края в двух поселках Охотского района и в Де-Кастри Ульчского района продолжает действовать карантин. Занос COVID-19 зафиксирован в одном из вахтовых поселков Охотского района.

"Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю предлагает ввести запрет на проведение массовых концертных мероприятий в объектах спорта с использованием танцпола и массовым пребыванием людей. Работодателям рекомендуется ввести гибкие графики работы сотрудников в целях сокращения пассажиропотока в общественном транспорте, перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, которые не прошли вакцинацию. Предлагаем ограничивать работу ночных клубов. Это связано с тем, что мы видим прирост заболеваемости и среди молодого поколения. Необходимо ужесточать контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Рекомендуем переводить все встречи и совещания с численностью более 10 человек в режим видеоконференций", - приводятся в сообщении слова Зайцевой.

За последнюю неделю в Хабаровском крае для лечения новой коронавирусной инфекции открыли дополнительно 311 коек. Коечный фонд заполнен более чем на 80%. Планируется ввести еще 250 коек в городской больнице №10 Хабаровска и городской больнице №2 Комсомольска-на-Амуре. В понедельник в Хабаровске возобновили вакцинацию против коронавирусной инфекции после ее остановки на прошлой неделе из-за недостатка препарата. В ближайшие дни из-за высокого спроса будут открыты дополнительные мобильные пункты вакцинации.

Всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 1144 койки. От коронавирусной инфекции привито свыше 151,2 тыс. жителей края. С начала пандемии в регионе коронавирусом заболели более 54,9 тыс. человек, умерли 475.