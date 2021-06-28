В Благовещенске со снижением уровня воды в Амуре начнут демонтаж дамб

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июня. /ТАСС/. Уровень воды в Амуре в районе Благовещенска упал на 1 см. По прогнозам гидрологов, снижение продолжится, в связи с чем в областной столице уже запланированы мероприятия по демонтажу защитных дамб, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Имамеев.

"Амур остановился, даже немного снизился, пока на 1 см. Прогнозы говорят, что в ближайшие дни уровень Амура стабилизируется и затем начнет снижаться. Соответственно, уже сейчас планируем мероприятия по демонтажу заграждающих дамб, поскольку сейчас они могут мешать обратному току воды. Это важно, чтобы вода не осталась в низинных участках", - сообщил Имамеев, добавив, что в ближайшее время начнут разбирать мешки с песком, установленные на набережной.

По информации директора Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Виталия Соловьева, в начале недели ожидаются небольшие подъемы уровня воды в Амуре до 5-10 см, со вторника - спад на 10-30 см в сутки.

После того, как подтопленные территории будут освобождены от воды, спасателями будет проведен повторный обход затопленных домов, чтобы конкретно определить, какая необходима помощь по просушке и восстановлению жилья.

Амурская область переживает мощный паводок, в регионе введен режим ЧС межрегионального характера. В субботу Амур у Благовещенска превысил отметку 2013 года, когда на реке произошло наводнение. Тогда вода поднялась до 822 см, 26 июня 2021 года - до 839 см. Исторический максимум был зафиксирован в 1958 году, когда Амур достиг отметки в 895 см.

В результате паводка в 20 населенных пунктах подтоплены 764 частных жилых дома, 1 865 приусадебных участков, 19 участков автомобильных дорог, восемь автомобильных мостов. В регионе развернуто девять пунктов временного размещения (ПВР), в которых находится 421 человек, в том числе 188 детей. Всего в регионе могут развернуть 56 ПВР общей вместимостью 4 810 человек. В Благовещенске заработали несколько пунктов сбора помощи для пострадавших от затопления, в которых принимают средства личной гигиены, постельное белье, детское питание и другое.