В Перми отменили фестиваль "Rock 'N' Rollный экстрим"

ПЕРМЬ, 28 июня. /ТАСС/. Фестиваль "Rock 'N' Rollный экстрим", который должен был состояться в Перми, отменили из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Об этом сообщили организаторы мероприятия в официальной группе во "ВКонтакте".

"Друзья, в связи с ухудшением санитарно-эпидиомологической обстановки, мы вынуждены сообщить, что 10 июля 2021 года "Rock 'N' Rollный экстрим" не состоится", - говорится в сообщении. Организаторы объявили о возможности использовать купленные билеты для прохода на другие мероприятия у партнеров фестиваля или обменять их на сертификаты.

Первый фестиваль прошел в Перми в 2018 году, собрав свыше 5 тыс. человек. В 2021 году проведение фестиваля было приурочено к 20-летнему юбилею "Наше радио" в Перми.

В Пермском крае наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, за последние сутки заразились 197 человек, что является максимумом за последние четыре месяца. Ограничения на массовые мероприятия и масочный режим действуют до 1 июля. Всего по данным регионального Минздрава, в регионе выявлено 60,6 тыс. случаев заражения, выздоровели 54,6 тыс. человек, 2,6 тыс. умерли.