Мурашко отметил, что беременные нуждаются в особом внимании в период пандемии

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Беременные и роженицы нуждаются в особом внимании в период пандемии коронавирусной инфекции, следует тщательно следить за доступностью и качеством медицинской помощи данной категории граждан. Об этом в понедельник заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Прошу обратить особое внимание на доступность и качество медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам, как в случаях связанных с данной инфекцией, так и в случаях не связанных с ковидом. Мы видим, что в этот период они нуждаются в повышенном внимании. Особо стоит вопрос о вакцинации беременных", - сказал он на XIV Региональном научно-образовательном форуме "Мать и дитя" и пленуме правления Российского общества акушеров-гинекологов.

Министр также отметил, что текущая демографическая ситуация требует также особого внимания репродуктивному потенциалу страны, а также к профилактическим осмотрам детей и подростков, в том числе с ранним выявлением патологий. "Особое внимание следует уделять и своевременному полноценному лечению, реабилитации тех детей, у которых в ходе профилактических осмотров была выявлена патология", - добавил он.

Кроме того, важным являются и мероприятия по профилактике абортов. "Несмотря на значительное снижение показателей абортов на 1 тыс. женщин фертильного возраста за последние пять лет, этот показатель составил 33%, мы должны продолжить реализацию мероприятий на формирование ответственного отцовства и материнства", - заключил глава Минздрава.