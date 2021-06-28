Кабмин поручил выделить средства на капремонт детской больницы в Кабардино-Балкарии

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минфину внести в правительство проект решения о выделении 126 млн рублей на капремонт детской больницы в Кабардино-Балкарии. Об этом говорится в перечне поручений по итогам поездки Мишустина в СКФО, опубликованных в понедельник на сайте кабмина.

"Два поручения связаны с модернизацией социальных объектов. Так, Минздрав и Минфин должны внести в правительство проект решения о выделении 126 млн рублей на капитальный ремонт Республиканской детской клинической больницы в Кабардино-Балкарии (КБР)", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно поручениям, еще почти 36 млн рублей необходимо направить на завершение строительства школы на 360 мест в селе Чермен (Северная Осетия - Алания). Такое поручение дано Минпросвещения и Минфину.

Как отмечается, все вышеперечисленные поручения должны быть выполнены до 30 июля.

За последние несколько месяцев Мишустин побывал в трех из семи регионов СКФО - в Республике Дагестан, Чеченской Республике, а также Ставропольском крае. По итогам его рабочих поездок в Пятигорске 15 июня состоялось совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северного Кавказа. На совещании обсуждался ряд важных вопросов, в их числе - реализация программы социально-экономического развития СКФО, ситуация с оказанием медпомощи, состояние социальной и транспортной инфраструктуры, проблемы инвестиционного климата и перспективы развития туристической отрасли. Большая часть вопросов нашла отражение в протоколе по итогам совещания, опубликованном ранее, а также в перечне поручений.

Об объектах

В селении Чермен Пригородного района Северной Осетии появится новое образовательное учреждение на 360 мест, что позволит ликвидировать двухсменный режим обучения в школе № 3, где при проектной мощности 550 человек обучается почти в два раза больше детей.

В ходе встречи с Мишустиным в июне врио главы Северной Осетии попросил помочь со строительством школы в селе Чермен. Из-за секвестирования средств и изменения цен региону требуется дополнительно порядка 35 млн рублей.

Республиканская детская клиническая больница Кабардино-Балкарии (РДКБ) запущена в эксплуатацию в 1987 году, с тех пор масштабного ремонта не проводилось. Как поясняли ранее в администрации главы республики, на базе РДКБ размещена региональная педиатрическая служба, здесь оказывают медицинскую помощь по 15 профильным направлениям. Неотремонтированными остаются отделения неврологии, ларингитное, лор-отделение, дневной стационар эндокринологического отделения. Больница начала оказывать высокотехнологичную помощь по онкологии, но для ее внедрения по остальным направлениям требуется капитальный ремонт с установкой новой современной системы очистки воздуха, дальнейшее оснащение медицинским оборудованием.