В Пермском крае за неделю развернули более 700 коек для пациентов с коронавирусом

ПЕРМЬ, 28 июня. /ТАСС/. В больницах Пермского края организовали за неделю свыше 700 коек для коронавирусных больных . Об этом в понедельник рассказала ТАСС министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

"На сегодняшний день развернуто 2 537 коек", - ответила министр. Неделю назад на заседании оперштаба говорилось о наличии в регионе 1 790 коек. Доля свободного коечного фонда составляет около 30%.

Также сообщается, что на сегодня в регионе имеется более 45 тыс. свободных слотов для записи на вакцинацию. В понедельник в край было доставлено еще 38,4 тыс. вакцин "Спутник V". Всего, по данным Минздрава, с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом уже привиты почти 306 тыс. жителей, из них 241,5 тыс. - двумя компонентами.

Антиковидные ограничения в крае действуют до 1 июля, на данный момент прорабатывается вопрос об их ужесточении. В частности, решается вопросы об отмене или переносе массовых мероприятий и перевод на удаленную работу не прошедших вакцинацию работников. Также было поручено усилить работу горячей линии по коронавирусу и ОРВИ, наняв дополнительное число операторов.

По данным регионального Минздрава, в Пермском крае выявлено 60,6 тыс. случаев коронавирусной инфекции. На лечении находятся 1 185 человек, дома на карантине - 3 596 человек.