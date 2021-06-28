Число коек в волгоградских госпиталях для пациентов с коронавирусом увеличили до 2,7 тыс.

ВОЛГОГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Власти Волгоградской области в связи с ростом числа выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией развернули дополнительно 500 койко-мест в четырех больницах, коечный фонд, по данным на понедельник, превысил 2,7 тыс. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации по итогам заседания оперштаба, проведенного губернатором региона Андреем Бочаровым.

"Для снижения риска "завозного" распространения новых штаммов на оперативном штабе принят ряд решений. В частности, порядка 500 дополнительных коек развернуто в городских больницах №№ 1, 3, 16, 22. 500 коек будут готовы до конца недели. В случае осложнения ситуации могут быть оперативно перепрофилированы еще 1 тыс. дополнительных мест в госпиталях", - говорится в сообщении.

По словам Бочарова, санитарно-эпидемическая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области, контролируемая, но, по мнению экспертов, может осложниться. Губернатором перед профильными ведомствами поставлена задача - усилить контроль за состоянием здоровья приезжающих (возвращающихся) на территорию Волгоградской области людей. Отдельное внимание уделят проведению контрольных мероприятий в аэропорту, на железнодорожном и автовокзалах, в муниципалитетах, а также соблюдению масочного режима, входной термометрии, проведению дезинфекционных мероприятий.

"На протяжении уже второй недели мы отмечаем небольшой рост выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Основной фактор возможного обострения - рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в ряде регионов России, с которыми у Волгоградской области налажены долгосрочные социально-экономические отношения. Наша задача сделать максимально все, чтобы не допустить взрывного роста распространения коронавирусной инфекции, подготовиться к различным вариантам развития событий, а при возможном осложнении ситуации - быть в готовности действовать согласно обстановке", - цитирует Бочарова пресс-служба областной администрации.

В случае выявления нарушений санитарно-эпидемических требований к нарушителям будут применять все меры административного воздействия, вплоть до временного ограничения деятельности предприятий и организаций, добавили в пресс-службе.