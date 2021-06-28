На Урале прогнозируют аномально жаркую погоду и небольшие дожди

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют тридцатиградусную жару в части регионов Уральского федерального округа (УрФО), в Курганской области до конца недели установится аномально жаркая погода. В части регионов пройдут грозы и небольшие дожди, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 30 июня ожидается] переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью - 16-21 градус, днем - 30-35 градусов", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. Грозы в регионе начнутся уже в понедельник. По данным гидрометцентра, 28 июня в Челябинской и Курганской областях, 28-29 июня в Свердловской области сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

По данным Курганского гидрометцентра, с 29 июня по 3 июля в области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на семь градусов и более, а также сильная жара с максимальной температурой воздуха 36-39 градусов. По данным челябинских синоптиков, 28 июня температура воздуха днем будет достигать плюс 33 градусов. По словам заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова, с конца прошлой недели в Челябинске установился режим неблагоприятных метеоусловий, в связи с этим региональное министерство провело работу с промышленными предприятиями города, направленную на дополнительное снижение выбросов. Несмотря на предпринятые меры, над Челябинском наблюдается дымка, в основном, из взвешенных частиц, которая слабо рассеивается из-за отсутствия ветра.

В Тюменской области, по данным Обь-Иртышского гидрометцентра, во вторник ожидаются грозы, днем 29 июня и ночью 30 июня возможен кратковременный дождь в Уватском районе области. К четвергу температура воздуха поднимется до 32-37 градусов днем, и 15-20 - ночью. В Ханты-Мансийском автономном округе небольшие дожди пройдут до среды, к середине недели температура воздуха в регионе прогреется до 24 - 29 градусов днем, 11-16 ночью. Небольшие дожди до четверга ожидаются и в Ямало-Ненецком автономном округе, в регионе потеплеет до 22-27 градусов днем, 10-15 - ночью.