В Северной Осетии развернули дополнительные койки для приема пациентов с коронавирусом

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 июня. /ТАСС/. Дополнительные 45 коек развернуты при участии волонтеров в медучреждениях Северной Осетии для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регионального исполкома ОНФ в республике.

"Участники акции #МыВместе в Северной Осетии в рамках работы регионального волонтерского штаба оказывают помощь в переоборудовании медучреждений республики под ковид-госпитали. Необходимое оборудование установили уже в кардиологическом отделении Республиканской клинической больницы (РКБ) и в больнице станицы Архонская Пригодного района", - говорится в сообщении.

В случае увеличения числа заболевших коронавирусом специалисты смогут оказать в медучреждении необходимую помощь.

Волонтеры помогли медперсоналу кардиологического отделения республиканской клинической больницы обустроить в нем палаты для оказания помощи больным COVID-19. В инфекционном госпитале развернули два отделения по 45 коек, в том числе 10 реанимационных. Оборудованы кабинеты старшей медсестры, процедурный и кабинет для стерилизации медоборудования, моечные. "В каждой палате - ИВЛ-аппараты и не только. Все оборудование переместили из резервного фонда больницы", - сказала заведующая реанимационным отделением Галина Майрансаева.

Такую же помощь волонтеры оказали и больнице станицы Архонская. Совместно с жителями села добровольцы перенесли и расставили по местам всю необходимую мебель и медоборудование.

Всего в республике COVID-19 подтвержден у 17 282 человек (+18 за сутки), выздоровели 16842, умерли 230.