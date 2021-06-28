Коечный фонд для больных с COVID-19 в Новосибирской области увеличили на 12%

НОВОСИБИРСК, 28 июня. /ТАСС/. Новосибирский Минздрав увеличил коечный фонд для заразившихся коронавирусом на 12% до 4 659 мест в связи с ростом заболеваемости в регионе. С июля число коек планируется увеличить еще на 5%, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

Ранее местные СМИ сообщали о нехватке мест в ковид-госпиталях региона. Из-за нехватки мест в палатах больных начали размещать в коридорах на дополнительных кушетках. По данным на 25 июня, в регионе было развернуто более 4 тыс. мест в больницах.

"В регионе развернуты дополнительные инфекционные койки - более 600. Сегодня [коечный фонд] составляет 4 659. С 1 июля будет 4 889", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что медучреждение, в котором, как сообщали СМИ, пациентов размещают в коридорах, работает как распределительный центр, ситуация там меняется даже в течение суток, поскольку постоянно происходит выписка, перевод и поступление пациентов.

Как отмечал на совещании облправительства руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов, заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе по итогам прошедшей недели выросла на 29%, однако темпы прироста несколько замедлились. По его словам, это свидетельство активной работы властей с населением и предприятиями по мерам профилактики.

В середине июня в Новосибирске из-за ухудшения эпидемической обстановки было отменено празднование Дня города и проведение выпускных вечеров с массовым участием школьников. В прошлый понедельник губернатор Андрей Травников рекомендовал исключить проведение массовых мероприятий. Также вместимость залов кинотеатров и объектов спорта с 1 июля в Новосибирской области была ограничена до 50% от количества мест. 11 июня в области впервые с марта выявили более 100 новых случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, на утро 28 июня в регионе зарегистрировано более 46 тыс. случаев заражения.