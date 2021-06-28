В Крыму разрешили проводить концерты, цирковые представления и детский турнир по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Власти Крыма внесли поправки в указ о режиме повышенной готовности из-за пандемии, разрешив проведение детского турнира по футболу, а также работу концертного зала и цирка.

"Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на проведение в период с 1 июля по 31 июля 2021 года Всероссийских соревнований юных футболистов "Кожаный мяч" 2021 среди команд мальчиков в старшей группе 2006-2007 годов рождения, на проведение в период с 15 июля по 16 июля 2021 года межрегионального этапа соревнований Южного федерального округа в детском оздоровительном лагере им. Ю. А. Гагарина (г. Евпатория)", - говорится в сообщении.

Также поправками разрешается работа Симферопольского государственного цирка им. Б. Н. Тезикова, Крымской государственной филармонии и "Крымского концертного объединения". Наполняемость залов ограничена также, как в театрах и кинотеатрах - не более 50% зрителей.

22 июня из-за роста заболеваемости в Крыму вновь ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. До 1 сентября запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. В Симферополе и Симферопольском районе, Ялте и Алуште запрещены дискотеки, караоке-клубы, кальянные, ночные клубы. Ограничена продажа билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50% от вместимости залов. Также запрещено проведение выпускных вечеров.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Крыму выявили около 48 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 43 тыс. человек, умерли около 1,5 тыс. человек.