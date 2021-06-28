Свердловский губернатор попросил проводить проверки масочного режима без силовой поддержки

"Сотрудники министерства общественной безопасности с начала прошлой недели проверяют, как соблюдается масочный режим в торговых центрах и в транспорте. Это их работа, они делают это по моему поручению. Комиссию сопровождали росгвардейцы - обычно это стандартная практика, но я согласен с тем, что вооруженные сотрудники Росгвардии выглядят среди продуктов и вешалок с одеждой довольно устрашающе. Чтобы не пугать людей, я поручу сотрудникам министерства не брать с собой силовую поддержку и сосредоточиться на том, чтобы объяснять, почему нужно носить маски, даже если вы сделали прививку", - написал Куйвашев.

Губернатор отметил, что проверки необходимы, так как во время спада заболеваемости в регионе жители расслабились и стали забывать маски дома. "Но дальше так жить не получится. Пока заболеваемость растет, нам придется следить за этим", - подчеркнул он.