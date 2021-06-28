В Туве на базе республиканской больницы развернут госпиталь для больных с коронавирусом

ТАСС, 28 июня. Инфекционный госпиталь на 300 коек для лечения больных COVID-19 развернут на базе терапевтического корпуса Республиканской больницы № 1 в Туве. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения региона Анатолий Югай на аппаратном совещании в понедельник.

"Начали подготовку терапевтического корпуса для развертывания дополнительного фонда коек до еще плюс 300 коек. И с завтрашнего утра мы уже откроем терапевтический корпус в качестве ковидного госпиталя дополнительного", - сказал Югай.

Сейчас в республике развернуты 630 ковидных коек, из них свободными остаются 118. По данным регионального управления Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация по распространению COVID-19 в республике ухудшается. За прошлую неделю выявлено 345 больных с коронавирусом, что на 255 случаев больше, чем неделей ранее.

В Туве на 28 июня первый компонент вакцины получили почти 61,5 тыс. человек. План вакцинации в республике выполнен на 49,6%, что выше средних показателей по России на 19,3%.