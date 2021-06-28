Курские власти обязали вакцинировать от коронавируса 70% сотрудников компаний сферы услуг

КУРСК, 28 июня. /ТАСС/. Власти Курской области обязали провести вакцинацию не менее 70% сотрудников заведений общепита, предприятий торговли, транспорта, ЖКХ и энергетики, фитнес-клубов, почты, МФЦ. Об этом сообщил в понедельник на заседании оперштаба региона губернатор области Роман Старовойт.

"Принимается предложение. С 1 июля мы вводим обязательную вакцинацию для 70% сотрудников организаций и учреждений, которые работают в очном контакте с людьми", - сказал Старовойт.

Первый компонент вакцины от коронавируса с начала пандемии получили 176 150 жителей региона, полностью завершил вакцинацию 141 281 человек.

По данным оперштаба региона, на 28 июня в Курской области зарегистрировали 40 490 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 158 человек, на ИВЛ - 82, с начала пандемии 923 человека умерли