Власти Астраханской области опровергли информацию о дефиците вакцины от COVID-19

АСТРАХАНЬ, 28 июня. /ТАСС/. Власти Астраханской области опровергли информацию, распространяемую в социальных сетях, об имеющемся дефиците в регионе вакцины от коронавируса. В ближайшее время ожидается поступление более 44 тыс. доз "Спутник V", сообщает пресс-служба администрации главы области в понедельник.

"В социальных сетях появились сообщения о том, что в астраханских прививочных пунктах отсутствуют вакцины от новой коронавирусной инфекции. Региональное Министерство здравоохранения сообщает, что информация не соответствует действительности. Партии вакцины поступают в Астраханскую область регулярно. В минувшую субботу в регион завезли 15 тыс. доз, на этой неделе ожидается еще одна партия. В общей сложности на этой неделе в регион доставят 44 тыс. доз вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным на 28 июня 2021 года, в Астраханской области вакцинированы от коронавирусной инфекции 168 149 человек (оба этапа иммунизации прошли 126 927 человек). За период прививочной кампании в регион поступило 181 862 дозы вакцины "Спутник V", 6 070 доз вакцины "Эпиваккорона" и 780 доз вакцины "Ковивак".