В Северной Осетии шесть учителей стали обладателями премии президента России

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 июня. /ТАСС/. Шесть учителей образовательных организаций Северной Осетии стали обладателями премии президента РФ в размере 200 тыс. рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобрнауки республики.

"Шесть учителей образовательных организаций республики стали <…> обладателями премий по 200 тыс. рублей, учрежденных в соответствии с указом президента РФ "О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности", - говорится в сообщении.

По итогам конкурса обладателями премии в 2021 году стали учитель начальных классов школы № 3 г. Алагира Марина Кцоева, учитель математики школы № 30 г. Владикавказа Дженни Караева, учитель осетинского языка и литературы гимназии "Диалог" Ирина Джибилова, учитель осетинского языка и литературы школы № 8 г. Беслана Анжелика Елоева, учитель истории и обществознания школы № 41 г. Владикавказа Жанна Годжиева, учитель технологии школы № 2 ст. Архонской Ирина Власовец.

Финалистами конкурса признаны учитель ОБЖ школы с. Цалык Манана Бестаева и учитель начальных классов школы № 1 г. Ардона Наталья Кодрик. В качестве приза они получат по 40 тыс. рублей из республиканского бюджета.

В конкурсе принимали участие учителя со стажем не менее трех лет, с установленным объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю, основным местом работы которых является образовательная организация.