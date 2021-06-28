Киркоров обращался к Москальковой после внесения Киевом в черный список

КАЗАНЬ, 28 июня. /ТАСС/. Российский певец Филипп Киркоров обращался к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой после того, как попал в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Об этом омбудсмен сообщила в ходе лекции международной летней школы "Права человека для будущих поколений" в Казани.

"Ко мне буквально позавчера обратился Филипп Киркоров и говорит: Татьяна Николаевна, защитите мои права", - сказала Москалькова. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Москальковой, Киркоров обращался к омбудсмену именно в связи с внесением его в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило в воскресенье, что исключило Киркорова из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности в связи с соответствующим обращением Службы безопасности Украины (СБУ). В министерстве добавили, что соответствующий приказ о включении Киркорова в такой список признан утратившим силу. В пресс-службе напомнили, что Киркоров был вписан в перечень также на основании письма СБУ. При этом как причины включения, так и причины исключения лиц из списка СБУ в своих письмах к Министерству культуры и информационной политики Украины не сообщает, подчеркнули в министерстве.

23 июня пресс-служба Минкульта Украины сообщила, что ведомство внесло Киркорова в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности для государства. В обновленном в воскресенье списке фамилии певца уже не было.

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, составляет министерство культуры страны на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), Службы безопасности Украины и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Список время от времени обновляется. На сегодняшний день в нем указаны фамилии 200 деятелей культуры. При этом ведомство не убирает из него имена ушедших из жизни артистов, например Иосифа Кобзона или Валентина Гафта.

Народный артист России, Украины и Молдавии Киркоров, по собственному утверждению, ранее "делил одну сцену и телеэфиры" с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. Звание народного артиста Украины исполнитель получил из рук президента Виктора Ющенко. В 2008 году Киркоров представлял на "Евровидении" украинскую певицу Ани Лорак, которая заняла второе место.