На Алтае втрое увеличат объемы вакцинации от COVID-19

БАРНАУЛ, 28 июня. /ТАСС/. Медики в Алтайском крае, где ежесуточно прививают 4,5 тыс. жителей, намерены почти втрое увеличить объемы вакцинации - до 12 тыс. человек в сутки. Для этого в крае будут созданы дополнительные прививочные кабинеты, сообщает пресс-служба правительства региона в понедельник.

"Количество людей, обращающихся за вакцинацией, многократно выросло. За прошлую неделю мы вакцинировали 31 тыс. 292 человека, то есть ежесуточно примерно 4,5 тыс. человек. По сравнению с маем текущего года первичная вакцинация возросла в девять раз, почти в три раза - совокупная. Даже при 4,5 тыс. привитых в сутки выстраиваются очереди из желающих. При этом регион должен выйти в ближайшее время на плановые показатели: 10-12 тыс. привитых в сутки. Это большая нагрузка на систему здравоохранения, с которой необходимо справиться", - говорится в сообщении со ссылкой на губернатора Виктора Томенко.

Для увеличения числа вакцинированных в пунктах вакцинации увеличат количество прививочных кабинетов. Мощности региональной системы здравоохранения рассчитаны на способность прививать до 15 тыс. человек в сутки. Только за прошлую неделю в регион доставили 55,5 тыс. доз вакцины, всего с начала вакцинации - 376,5 тыс. доз.

В пресс-службе регионального Минздрава ТАСС уточнили, что вакцинацию проводят в 86 медицинских организациях края. Также работают более 20 мобильных комплексов вакцинации.

"Сейчас невозможно сказать, сколько именно кабинетов создадут дополнительно, так как решение <...> будет приниматься там, где отмечается повышенный спрос. В одном пункте может быть открыто несколько кабинетов вакцинации", - сообщили в пресс-службе.

В Алтайском крае только за минувшие сутки выявили 178 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии диагноз подтвержден у более 54 тыс. человек. По последним данным, в регионе привиты 321 тыс. 247 человек, в том числе более 254 тыс. человек сделали прививку двумя компонентами.