Глава КБР Казбек Коков призвал чиновников сделать прививку от коронавируса

НАЛЬЧИК, 28 июня. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков призвал представителей власти сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщается в понедельник на его странице в социальной сети Instagram по результатам совещания по текущей эпидемиологической ситуации в регионе.

По данным на 28 июня, в регионе вакцинацию прошли 64 554 жителя, вторым компонентом - 39 125 человек. За неделю прививку против коронавирусной инфекции сделали около 14 тыс. человек, ежедневно в среднем вакцинируются более 2 тыс. жителей республики.

"В первую очередь представители власти сами должны пример показывать (прививаться), там есть резервы, куда двигаться. О каких-то вещах обязательных речи не ведем, темпы вакцинации сегодня высокие, но мы еще раз говорим, что нам надо ускорять этот процесс", - сказал Коков.

Коков напомнил, что для формирования коллективного иммунитета за короткое время необходимо вакцинировать не менее 270 тыс. человек. Он поручил главам администраций муниципалитетов усилить информационную разъяснительную работу среди населения.

Как сообщили в пресс-службе главы и правительства республики в КБР, без выходных работает 51 прививочный пункт, на дом к маломобильным гражданам и на производства выезжают прививочные бригады. Сейчас в КБР доступны вакцины "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак". "В воскресенье поступило 13,8 тыс. доз, которые распределены на прививочные пункты. Ожидается поступление новых партий вакцин против коронавируса", - отметили в пресс-службе.

По данным на 28 июня, в КБР выявлены 24 848 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 23 948, умерли 492 человек. В госпиталях получают медицинскую помощь 354 пациента, из них в реанимациях находятся 53. Всего в двух госпиталях развернуто 450 коек.