Мэр Сочи заявил, что дефицит вакцины от коронавируса устранят в ближайшее время

СОЧИ, 28 июня. /ТАСС/. Локальный дефицит вакцины от коронавируса в Сочи, вызванный большим наплывом желающих пройти вакцинацию, будет устранен в течение дня. Курорт ожидает партию препарата, сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский в понедельник.

"Знаю, что большой спрос спровоцировал локальный дефицит вакцины в некоторых поликлиниках. Сегодня сертифицированные препараты поступят в достаточном количестве", - написал глава города.

На курорте привились порядка 61 тыс. человек. В первую очередь вакцинируются специалисты предприятий, чья работа связана с людьми. В Сочи дополнительно открыли 10 прививочных пунктов, всего на курорте их 26, включая мобильные комплексы.

По данным оперштаба, в Сочи выявлен 4 841 случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост составил 15 человек.