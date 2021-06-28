Ивановские власти запретили въезд туристов без полной вакцинации или данных об антителах

ТАСС, 28 июня. Власти Ивановской области из-за роста числа заболевших COVID-19 с 1 июля запретили въезд туристам без документов о полной вакцинации или о наличии антител. Результаты тестирования на коронавирус теперь не являются основанием для въезда в Ивановскую область, рассказал в понедельник на брифинге глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

"С 1 июля в автобусном туре в Ивановскую область могут въехать только граждане, имеющие либо антитела или прошедшие полный курс вакцинации. Такой же порядок будет действовать для участников шоп-туров в торговые центры", - сказал Фокин.

Он уточнил, что в регионе больше не будут спрашивать у туристов результаты теста на коронавирус, сделанного не позднее трех дней до въезда в регион, а только оригиналы документов о полной вакцинации от коронавируса или о наличие антител. По словам Фокина, с 1 июля в регионе также запрещают все досуговые и развлекательные мероприятия с участием более 200 человек, при том, что все участники должны сделать тест на коронавирус в день мероприятия. Фокин добавил, что из-за этого под ограничения попадали все дни городов и районов региона, которые проводятся летом, поэтому их перенесли.

Фокин пояснил, что приемным комиссиям вузов региона также рекомендовано работу с абитуриентами перевести в дистанционный формат, а работа в обычном режиме разрешена только тем, где 100% сотрудников вакцинированы или имеют антитела.

Он уточнил, что такие изменения связаны с тем, что в регионе с начала июня число заболевших пневмонией выросло в два раза - с 354 случаев до 624 случаев в неделю, а количество госпитализированных за неделю выросло на 35%. По его словам, в регионе первый компонент вакцины против коронавируса получили 170 258 человек, полностью вакцинировались 130 438 человек.

С начала пандемии в Ивановской области выявлено 38 062 случая заражения коронавирусом, 35 791 человек выздоровели, 1 286 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года - обязательный масочный режим, который надо соблюдать в местах массового собрания людей.