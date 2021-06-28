В Швеции ослабляют ограничительные меры, введенные в связи с пандемией

СТОКГОЛЬМ, 28 июня. /ТАСС/. Правительство Швеции приняло решение отменить с 1 июля ряд ограничительных мер в связи со снижением показателей распространения коронавирусной инфекции. Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщила министр здравоохранения и социальных дел Лена Халленгрен.

"В Швеции с начала мая распространение инфекции неуклонно снижалось. С четверга жизнь может стать немного больше похожей на ту, что была до пандемии", - отметила она.

С 1 июля начинается так называемая вторая фаза открытия общества: максимальное число посетителей ресторанов на открытом воздухе теперь будет неограниченным, внутри же в одной компании смогут пообедать восемь человек вместо четырех, также снимаются рестрикции по продолжительности работы точек общепита. Максимальное число участников собраний будет увеличено с 8 до 50, в закрытых помещениях с обозначенными местами смогут собираться до 300 человек, на открытом воздухе - до 600. На демонстрации на улицах теперь смогут прийти до 1,8 тыс. человек.

С середины июля в стране больше не будет рекомендовано носить защитные маски в транспорте в часы пик, в сентябре будут сняты ограничения по количеству участников собраний, на пятом этапе будут отменены все рестрикции.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Швеции достигло 1 088 896, число умерших - 14 619. Вакцинация в стране началась 27 декабря. Поставленная правительством цель состоит в том, чтобы провести иммунизацию всего взрослого населения Швеции до 19 сентября 2021 года. В настоящее время 55% жителей получили хотя бы одну дозу препарата против коронавируса, 33,2% населения вакцинированы полностью.