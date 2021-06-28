В Самаре среди привившихся от COVID-19 разыграют телевизор, ноутбук и смартфоны

САМАРА, 28 июня. /ТАСС/. Ценные призы, среди которых телевизор, ноутбук, смартфоны, будут разыграны среди привившихся от коронавируса самарцев с 1 по 25 июля, сообщается на сайте администрации Самары.

"Как отмечают специалисты, чтобы победить новую коронавирусную инфекцию, необходим коллективный иммунитет, формирование которого напрямую связано с числом вакцинированных граждан. Чтобы мотивировать горожан на прохождение вакцинации, самарская региональная общественная организация "За информационное общество" проводит акцию "Самара, я привит!". Среди участников будут разыграны ценные призы [телевизор, ноутбук, смартфоны и др.], предоставленные партнерами", - говорится в сообщении.

В акции смогут принять совершеннолетние граждане, проживающие на территории Самары. Для участия необходимо привиться вторым компонентом любого препарата - "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" - в период с 1 по 25 июля. После этого необходимо заполнить заявку на сайте.

Призы будут разыграны 26 июля по номеру СНИЛСа. Затем в течение двух дней придет информация о дате и месте получения приза.

Как сообщалось, количество привившихся самарцев превысило 500 тыс., из которых 412 тыс. полностью завершили вакцинацию. В Самарской области темп вакцинации увеличился в 1,5 раза, в Минздраве отмечают, что его необходимо увеличить в шесть раз.

На 28 июня в Самарской области зафиксировано порядка 67,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. Медики вылечили более 64,1 тыс. пациентов, еще около 2,3 тыс. человек умерли.