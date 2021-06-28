Свердловские медики получат 276 санитарных машин по программе модернизации в 2021 году

ТАСС, 28 июня. Медики в Свердловской области в 2021 году получат 276 санитарных автомобилей стоимостью свыше 375 млн рублей по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом в понедельник сообщили журналистам в департаменте информационной политики региона.

"Евгений Куйвашев (губернатор Свердловской области) передал больницам региона новые санитарные автомобили, которые сделают медпомощь уральцам еще доступнее. Новые семиместные машины - всего 48 LADA Largus - разъехались сегодня в 29 муниципалитетов Среднего Урала <…> По его словам, зимой часть больниц уже получила новые автомобили. Всего по программе модернизации на 2021 год запланирована передача 276 санитарных машин, общая их стоимость - более 375 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, на таком транспорте, к примеру, передвигаются участковые врачи, выезжающие на дом к пациентам, или медики, доставляющие лекарства на отдаленные территории. Новые санитарные автомобили, приобретенные по программе модернизации первичного звена.