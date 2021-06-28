В Забайкалье на две недели приостановили профилактические осмотры из-за коронавируса

ЧИТА, 28 июня. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Забайкальского края на две недели приостановило профилактические осмотры и диспансеризацию в больницах из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщила пресс-служба краевого правительства.

"В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции в медицинских организациях Забайкальского края временно приостановлено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. Данная мера введена из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией", - приводятся в сообщении слова исполняющей обязанности министра здравоохранения региона Оксаны Немакиной.

Как уточнила глава регионального Минздрава, за счет этого будет усилена работа фильтр-боксов по приему и лечению пациентов, а также увеличены бригады, занимающиеся вакцинацией.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, заболеваемость COVID-19 в Забайкалье за июнь в 4 раза превысила показатели мая. За последние сутки врачи выявили 253 случая заражения. За все время зарегистрировано 46 452 заразившихся, выписаны 43 246 человек, 888 пациентов умерли. Власти ввели запрет на проведение банкетов в кафе и ресторанах, а также массовых мероприятий с числом участников более 50. Действует обязательный масочный режим для всех жителей.

С февраля в регионе ведется массовая вакцинация, развернуто 92 пункта, привиты более 192 тыс. жителей. Всего региональное правительство намерено провакцинировать не менее 60% взрослого населения - это порядка 475 тыс. человек. С конца июня прививки от коронавируса в Забайкалье стали обязательными для работников в 10 социальных сферах.