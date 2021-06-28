Беглов: достигнутые темпы вакцинации в Петербурге позволят сбить третью волну пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Темпы вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге достигли показателя почти 20 тысяч человек в сутки. Об этом сообщил в эфире "Радио России" губернатор города Александр Беглов, отметив, что сохранение таких темпов позволит справиться с третьей волной пандемии.

"Мы вышли на уровень без малого 20 тысяч вакцинированных за сутки. Важно его поддерживать в ближайшие месяцы. Это даст нам возможность сбить третью волну коронавируса", - сказал губернатор.

Он сообщил, что в ближайшее время планируется открыть дополнительные пункты вакцинации, в том числе в торговых центрах. Ранее в городском комитете по здравоохранению сказали, что дополнительные стационарные пункты вакцинации от новой коронавирусной инфекции откроются в Санкт-Петербурге на базе 17 медицинских учреждений, также на улицах появятся два шатра, где можно будет сделать прививку.

В Петербурге работают 134 пункта вакцинации на базе медицинских организаций - городских, федеральных и частных. Также действуют выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 25 мобильных пунктах вакцинации, развернутых в дополнение к 134 основным.