В Пензенской области ограничили число участников мероприятий на открытом воздухе

ПЕНЗА, 28 июня. /ТАСС/. Число участников развлекательных, культурных и спортивных мероприятий на открытом воздухе в Пензенской области ограничено из-за угрозы дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал врио главы региона Олег Мельниченко.

"Запретить проведение массовых досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, просветительских, выставочных, рекламных и иных подобных мероприятий на открытом воздухе с числом участников более 50", - отмечается в документе, опубликованном на сайте правительства региона.

Аналогичные мероприятия, согласно постановлению, запрещено проводить в торговых, развлекательных и торгово-развлекательных центрах.

В Пензенской области действует запрет на работу предприятий общепита с 23:00 до 6:00, приостановлена работа фуд-кортов и точек общепита в торговых центрах.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Пензенской области подтверждено 49 533 случая заражения коронавирусной инфекцией, 45 457 человек выздоровели, 1 017 пациентов умерли.