В Саратовской области введено 600 дополнительных коек в ковидных госпиталях

САРАТОВ, 28 июня. /ТАСС/. Медики ввели 600 дополнительных коек в коронавирусных госпиталях Саратовской области в связи с ростом заболеваемости, сообщает пресс-служба главы региона Валерия Радаева.

"Тенденция последних дней показывает рост заболеваемости <…>, дефицита коечного фонда нет, дополнительно введено 600 коек", - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что на лечении в стационарах находятся 2 736 больных. При этом еще 600 коек можно оперативно ввести при необходимости. "В целом в регионе мощность коечного фонда для больных коронавирусом можно увеличить более чем на 4 тысячи коек", - уточняется в сообщении.

28 июня в Саратовской области зарегистрировано 134 новых случая коронавируса. Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 65 967 человек. Выздоровели с начала эпидемии 62 752 человека.