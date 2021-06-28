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Пандемия COVID-19

В Северной Осетии клиническая больница начала прием пациентов с подозрением на коронавирус

В республике наблюдается устойчивый ежедневный прирост случаев инфицирования

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 июня. /ТАСС/. Республиканская клиническая больница в Северной Осетии начала прием пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава республики.

"Из-за увеличения количества больных двухэтажное здание республиканской клинической больницы начало прием пациентов с подозрением на COVID-19. Там развернуто 100 коек. Также к работе готова и Архонская больница, в ней тоже 100 коек развернули", - сказал собеседник агентства.

В республике наблюдается устойчивый ежедневный прирост случаев инфицирования. Уже привито около 62 тысяч граждан. COVID-19 подтвержден у 17 282 человек (+18 за сутки), выздоровели 16842, умерли 230.

Теги
РоссияСеверная ОсетияПандемия COVID-19
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