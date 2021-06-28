Коечный фонд для больных COVID-19 за две недели увеличен почти в четыре раза в Марий Эл

ТАСС, 28 июня. Коечный фонд для больных коронавирусом в Марий Эл увеличен за последние две недели почти в четыре раза и составляет 1405 коек. На данный момент занято почти 84% от развернутого коечного фонда, сообщается на сайте администрации главы региона.

"В республике отмечен рост заболеваемости COVID-19 и рост числа госпитализаций, в связи с чем коечный фонд за последние две недели увеличен в 3,8 раза - с 370 до 1 405 коек. В настоящее время в них проходят лечение 1 180 пациентов, занято 83,9% от развернутого коечного фонда", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, по состоянию на 28 июня в республику поступило более 88 тыс. комплектов вакцины. Первым компонентом в регионе вакцинировано почти 75 тыс. человек, вторым - почти 59 тыс. Вакцинацию от коронавируса в Марий Эл можно пройти в 110 пунктах, развернутых в 19 медицинских организациях. Также действуют 64 мобильные прививочные бригады, работающие в крупных торговых центрах, в сельской местности, садоводческих товариществах и на предприятиях.

По данным пресс-службы, в 2021 году на борьбу с коронавирусной инфекцией из бюджета республики было выделено свыше 92,5 млн рублей.

В республике продлен режим повышенной готовности, введенный в регионе из-за пандемии, до 5 июля. Работодатели должны перевести не менее 30% сотрудников на удаленную работу, также ограничивается пребывание несовершеннолетних без сопровождения взрослых в торгово-развлекательных центрах и приостанавливается работа детских игровых комнат. По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлен 14 231 случай заражения коронавирусом, 13 670 пациентов выздоровели, 287 умерли.