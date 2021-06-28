Более 1300 жителей Крыма получили компенсации за поврежденное из-за непогоды имущество

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Жители Крыма, чье имущество повреждено в результате ливней и подтоплений, уже получили компенсации на общую сумму около 96 млн рублей, сообщил председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк в понедельник на заседании комиссии по ЧС.

Каждый житель подтопленных районов может получить единовременную выплату в 10 тыс. рублей. При частичной утрате имущества - еще 50 тыс. рублей, при полной - 100 тыс. рублей.

"Сумма ущерба составила 215 млн рублей. Выплаты произведены на 96 млн рублей. Получили выплаты уже 1 319 граждан", - сказал Гоцанюк.

В Крыму из-за сильных дождей и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.