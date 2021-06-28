В Северной Осетии 30 семей молодых специалистов получат жилье до конца года

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 июня. /ТАСС/. Тридцать семей молодых специалистов в Северной Осетии получат до конца года жилье, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"Участники совещания обсудили также ход исполнения республиканской программы по обеспечению жильем молодых специалистов на 2021 год. Как рассказал врио министра строительства и архитектуры Константин Моргоев, в сводном списке ведомства значатся 172 человека. В 2021 году сертификаты получат 30 молодых специалистов", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства строительства и архитектуры региона, на эти цели будет направлено 30 млн рублей. Жилье будет приобретаться во Владикавказе, а также районах республики.