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В Северной Осетии 30 семей молодых специалистов получат жилье до конца года

Жилье будет приобретаться во Владикавказе, а также районах республики

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 июня. /ТАСС/. Тридцать семей молодых специалистов в Северной Осетии получат до конца года жилье, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"Участники совещания обсудили также ход исполнения республиканской программы по обеспечению жильем молодых специалистов на 2021 год. Как рассказал врио министра строительства и архитектуры Константин Моргоев, в сводном списке ведомства значатся 172 человека. В 2021 году сертификаты получат 30 молодых специалистов", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства строительства и архитектуры региона, на эти цели будет направлено 30 млн рублей. Жилье будет приобретаться во Владикавказе, а также районах республики.

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РоссияСеверная Осетия
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