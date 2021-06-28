В Крыму намерены выплатить по 6 тыс. рублей на квадратный метр на восстановление домов

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Власти Крыма намерены произвести выплаты из расчета 6 тыс. рублей на один квадратный метр на восстановление домов после подтоплений, сообщил глава республики Сергей Аксенов на комиссии по ЧС в понедельник.

"Другие меры поддержки будут сформированы при подготовке указа президента. Аналогичный указ будет, наш лидер поддерживает всегда республику, вы знаете, внимательно относится. И вообще к пострадавшим людям <...>. Меры будут такие же, как в Тулуне. В том числе, 6 тыс. рублей на квадратный метр для восстановления и капитального ремонта жилья", - сказал Аксенов.

Он добавил, что такие же меры предложено распространить на бизнес. "Их тоже еще нет в общем формате, только после подсчета ущерба мы сможем эти меры довести крымчанам", - добавил Аксенов.

В Крыму из-за сильных дождей и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.