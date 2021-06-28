В Татарстане переоснастят пять медицинских сосудистых центров в 2021 году

КАЗАНЬ, 28 июня./ТАСС/. Минздрав Татарстана переоснастит в этом году пять сосудистых центров в регионе в рамках национального проекта "Здравоохранение". Об этом сообщили журналистам в министерстве.

"По региональному проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Татарстан" планируется переоснащение сосудистых центров в Нижнекамске, Елабуге, Зеленодольской и Буинской ЦРБ и Межрегионального клинико-диагностического центра", - указано в сообщении.

В этом году для центров закупят 211 единиц медицинского оборудования на сумму более 170 млн рублей. На сегодняшний день ведутся работы по проведению аукционов, 3 из них заключены. По остальным готовятся технические задания, обсуждаются цены контрактов.

Также в рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в этом году планируется открытие центра амбулаторной онкологической помощи на базе Нижнекамской центральной многопрофильной районной больницы и переоснащение Республиканского клинического онкологического диспансера.

Национальный проект "Здравоохранение" является развитием одноименного приоритетного нацпроекта, который начал реализовываться в 2016 году. Целями нацпроекта стали ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год; повышение доступности и качества первичной медпомощи (в т.ч. в отдаленных местностях) и др.