Более 50% взрослого населения вакцинировались от коронавируса в Ненецком АО

ТАСС, 28 июня. Более 50% взрослого населения Ненецкого автономного округа (НАО) вакцинировались от новой коронавирусной инфекции, рассказал в эфире телеканала "Россия 24" в понедельник глава региона Юрий Бездудный.

"Мы вакцинировали уже 54% взрослого населения", - сказал Бездудный.

По данным пресс-службы администрации округа, в НАО от коронавирусной инфекции привились 10 413 человек завершили вакцинацию - 8 920 человек. Привиться от коронавируса можно в поликлиниках Нарьян-Мара и поселка Искателей, в медучреждениях в сельских населенных пунктах. Жители Нарьян-Мара и Искателей также могут вызвать мобильную прививочную бригаду на дом или в коллектив организации для массовой вакцинации на рабочем месте. В регионе в наличии есть три вакцины: "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак".

Бездудный отметил, что вакцина доставлена во все населенные пункты. Он также добавил, что компании-недропользователи активно вакцинируют своих сотрудников, которые работают в регионе вахтовым методом. "Если нужно, вылетает мобильная бригада, вахтовиков тоже прививаем", - сказал губернатор.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 1 194 случая заболевания COVID-19. Сейчас на лечении находится 54 человека. В регионе зарегистрировано шесть летальных исходов от коронавируса. В Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим.