Власти Пензенской области увеличили количество коек для больных COVID-19 на 37% за 10 дней

ПЕНЗА, 28 июня. /ТАСС/. Число коек, развернутых для лечения больных COVID-19 в Пензенской области, увеличилось за 10 дней с 1 717 до 2 357. Об этом сообщил врио главы Минздрава региона Александр Никишин на пресс-конференции.

На брифинге 18 июня Никишин сообщал, что в регионе развернуто 1 717 коек для лечения пациентов с коронавирусом.

"У нас на сегодняшний день развернуто 2 357 коек", - отметил он.

По словам Никишина, прекращать плановую госпитализацию больных, не связанную с заражением коронавирусом, не планируется. Врио министра отметил, что это связано с летней жаркой погодой, которая может вызвать случаи обострения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульты.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин подчеркнул, что если два месяца назад в регионе ежедневно выявляли 60-70 случаев заражения коронавирусной инфекцией, то в настоящее время число случаев выросло до 116. "Коэффициент распространения инфекции - 1,28, тогда как на прошлой неделе он составлял от 1,07 до 1,15", - добавил Перекусихин. Он сообщил, что в управлении Роспотребнадзора по региону провели выборочное исследование сыворотки крови заболевших COVID-19. В 12 из 100 случаев был обнаружен индийский штамм коронавируса, еще в двух - британский.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Пензенской области подтверждено 49 533 случая заражения коронавирусной инфекцией, 45 457 человек выздоровели, 1 017 пациентов умерли. В регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий, с 23:00 до 06:00 ограничена работа общепита, приостановлена деятельность фудкортов в торговых центрах. Власти региона рассматривают возможность введения обязательной вакцинации для отдельных групп населения.