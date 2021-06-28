Педиатры в Нидерландах призвали вакцинировать от коронавируса подростков 12-17 лет

ГААГА, 28 июня. /ТАСС/. Нидерландская ассоциация педиатров поддерживает вакцинацию от коронавируса всех подростков в возрасте 12-17 лет, а не только тех, которые находятся в группе риска. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении организации.

Ранее в этом месяце ассоциация заявила, что не обладает достаточной информацией, чтобы давать рекомендации по данному вопросу. "Это было вызвано тем, что медицинские риски, связанные с коронавирусом, среди подростков очень низки", - отметила в интервью Нидерландской телерадиовещательной корпорации глава организации Кароли Илли.

Однако теперь специалисты считают, что подростков вакцинировать необходимо. "И самым главным фактором здесь является то, что их вакцинация будет иметь значительный эффект в борьбе с распространением более заразного варианта "Дельта", - подчеркнула Илли. - Наши последние расчеты показывают, что если подростки не будут вакцинированы, то число заражений после лета вновь резко вырастет. Если же подростки будут вакцинированы, то рост будет значительно менее резким".

Соответственно, по убеждению специалистов, с этической точки зрения вакцинация подростков против заболевания, которое их практически не затрагивает, является оправданной с учетом перспективы новых социальных ограничений, которые могут быть введены в случае новой вспышки коронавирусной инфекции и которые, в числе прочего, также могут серьезно отразиться на самих подростках.

Ранее исполняющий обязанности вице-премьера, министра здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов Хуго де Йонге заявлял, что поддерживает вакцинацию людей в возрасте 12-17 лет. Окончательное решение власти намерены принять после того, как свою рекомендацию по данному вопросу опубликует группа экспертов при правительстве.