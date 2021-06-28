Кувейт открывает с 1 августа морские и сухопутные границы для вакцинированных от COVID-19

КАИР, 28 июня. /ТАСС/. Правительство Кувейта приняло в понедельник постановление, согласно которому иностранные граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса одобренным в стране препаратом, смогут пересекать сухопутные и морские границы эмирата начиная с 1 августа нынешнего года.

"Правительство приняло решение об открытии с 1 августа сухопутных и морских границ для сделавших прививку от коронавируса препаратом, одобренным в Кувейте", - цитирует текст решения кабмина информационное агентство эмирата KUNA.

Как уточняется, для въезда в страну будет необходимо предъявить сертификат вакцинации двумя дозами препаратов американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, британско-шведской компании AstraZeneca или американской фирмы Moderna. Также возможно предоставить документ об иммунизации одной дозой препарата американской компании Johnson & Johnson.

Помимо этого, согласно постановлению правительства, "с 29 июня подданные Кувейта, а также их ближайшие родственники и помощники по ведению домашнего хозяйства, привитые от коронавируса хотя бы одной дозой препарата, вновь смогут посещать страну, пересекая ее морские или сухопутные границы".

Кроме того, эмират "возобновляет с 1 июля прямое авиасообщение с Боснией и Герцеговиной, Великобританией, Испанией, США, Нидерландами, Италией, Австрией, Францией, Киргизией, Германией, Грецией и Швейцарией".

По последним данным, в Кувейте с населением 4,2 млн человек с начала пандемии зарегистрированы 353 133 случая вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19, 1 943 пациента умерли от последствий заражения. Всего на текущий момент в эмирате зарегистрировано 18 512 человек, проходящих лечение, из которых 280 находятся в критическом состоянии.