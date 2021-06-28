Скелет кита из "Левиафана" вернули в Мурманскую область

ТАСС, 28 июня. Скелет кита из фильма Андрея Звягинцева "Левиафан" вернулся в Териберку, сообщил глава Мурманской области Андрей Чибис в своем аккаунте в Instagram.

"Спустя семь лет в Териберку вернулся тот самый скелет кита из "Левиафана". Благодаря фильму Андрея Звягинцева о красоте Севера узнали сотни тысяч людей. И мы просто не могли дать пропасть такому уникальному экспонату. С помощью наших друзей из Москвы договорились с собственником и забрали скелет с промплощадки", - написал губернатор.

Шесть реставраторов на протяжении четырех месяцев занимались его восстановлением. Сейчас скелет доставлен на побережье Баренцева моря. "Здесь он займет достойное место на долгие годы и определенно станет еще одним магнитом для гостей Заполярья", - добавил Чибис.