СМИ: Абу-Даби с 20 августа разрешит вход в общественные места только вакцинированным

КАИР, 28 июня. /ТАСС/. Посещение общественных мест в Абу-Даби с 20 августа будет разрешено только вакцинированным от коронавируса людям. Об этом сообщил в понедельник Комитет по кризисным и чрезвычайным ситуациям эмирата, передает телеканал Al Arabiya.

"Общественные зоны, включая торговые центры, рестораны, кафе, зоны отдыха, развлекательные центры, музеи, тематические парки и спортивные залы столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с 20 августа будут доступны только привитым людям, - указывается в обнародованном коммюнике. - Решение было принято после вакцинации 93% целевых групп эмирата и в целях сохранения здоровья общества". Мера затрагивает также курортные зоны, детские сады, школы и вузы.

Решение не распространяется на тех, кто имеет официальные документы об отводе по медицинским показаниям, и детей в возрасте младше 15 лет.

Ранее столица объявила о готовности бесплатно привить желающих вакцинироваться туристов и тех, у кого просрочена виза. По данным Минздрава ОАЭ, на данный момент 85% граждан и резидентов страны получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Как отмечалось, среди тех, кто заразился коронавирусом и находится под аппаратами ИВЛ в реанимациях больниц, 92% - непривитые больные и только 8% - привитые.

Вместе с тем эмират по-прежнему требует ПЦР-тест для въезда в страну. Для въезжающих из 27 государств карантин не требуется, все остальные должны самоизолироваться на 10 дней. Россия была исключена из "зеленого списка" 16 июня на фоне новой волны пандемии в РФ.

В настоящее время в ОАЭ ежедневно выявляется более двух тысяч заболевших. Всего с начала пандемии в стране заразились коронавирусом около 629 тыс. человек, активных больных - 19,5 тыс. человек, умерли 1 802, в том числе шестеро - за последние сутки. В Эмиратах было выполнено в общей сложности свыше 57 млн ПЦР-тестов, а также сделано 15,1 млн доз вакцин. В стране доступны вакцины китайской корпорации Sinopharm и американской Pfizer, разработанной совместно с ее германским партнером BioNTech.