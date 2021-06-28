В Петербурге сформирован запас вакцины от коронавируса на две недели

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Запас вакцины от новой коронавирусной инфекции сформирован в Санкт-Петербурге на две недели вперед, власти призывают сделать прививку "Спутником V" и не дожидаться поставок других препаратов, которые в городе закончились. Об этом сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

25 июня сообщалось, что в городе заканчиваются препараты "Эпиваккорона" и "Ковивак", имеются лишь остатки. Поэтому в ожидании новых партий списки на них формируются в журналах отложенной записи.

"Отложили сегодня или [на] несколько дней вакцинацию и дождались "Ковивака" - но, к сожалению, за это время есть риск заболеть коронавирусной инфекцией. Поэтому лучше вакцина та, которая сейчас есть в наличии. Данных о том, что будет поступление партии, которая бы удовлетворила весь спрос, нет. Именно поэтому я говорю о том, что нужно вакцинироваться сейчас "Спутником V". Сейчас в городе около 200 тыс. [доз], в ближайшие дни будет еще поставка 20 тыс., то есть как минимум еще 10-14 дней в городе запас есть", - рассказал Лисовец.

Ранее в комитете по здравоохранению сообщали, что 25 июня в городе зафиксировали очередной максимум по суточному объему вакцинации - за сутки выполнили более 19,6 тыс. инъекций. В связи с резким ростом спроса на вакцинацию комитет начал принимать меры по увеличению количества пунктов и их мощности. Всего с начала массовой вакцинации в Петербурге привиты 858 869 человек, из них 696 191 завершили цикл вакцинации.

По словам главы комитета, уровень госпитализаций и заболеваемости коронавирусом в городе демонстрирует, что Петербург столкнулся с третьей волной пандемии. "Чем отличается от предыдущих - не раз уже говорилось о том, что доля пациентов молодого возраста 20-40 лет, которые госпитализируются, существенно выше, чем в первую и вторую волну", - пояснил он. Как отметил Лисовец, доля пациентов в реанимации сравнима с уровнем зимы, поэтому нельзя сказать, что болеть стали тяжелее.

По последним данным, в Петербурге выявили 466 775 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 441 696 человек, умерли 16 116. За последние сутки в городе выявили 1 335 случаев заражения.