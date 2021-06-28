IT-чемпионат "Цифрового прорыва" пройдет с 14 июля по 18 августа

МОСКВА, 28 июня./ТАСС/. Открытое онлайн-соревнование в области машинного обучения, искусственного интеллекта и больших данных пройдет с 14 июля по 18 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

"Открылась регистрация на открытое онлайн-соревнование в области машинного обучения, искусственного интеллекта и больших данных. IT-чемпионат будет проходить с 14 июля по 18 августа. Его проводит всероссийский конкурс "Цифровой прорыв" - один из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей", - отмечается в сообщении. В рамках соревнований участникам предстоит решить практические задачи от бизнеса и государства. В 2021 году чемпионат пройдет в онлайн-формате на All Cups, платформе Mail.ru Group для проведения соответствующих соревнований.

"Среди участников с помощью специального алгоритма будут выбраны 25 победителей по каждой из задач, которые получат возможность попасть в финал всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" и пообщаться с экспертами отрасли <...> В рамках чемпионата конкурсантам предстоит выбрать один из трех кейсов, поставленных ФНС России совместно с Росстатом, Росавиацией, Министерством культуры Российской Федерации. Уверен, в августе мы не только узнаем имена чемпионов, но и увидим интересные решения, которые смогут быть реализованы", - отметил заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов.

Также чемпионат направлен на популяризацию IT-отрасли во всех регионах страны. "С каждым годом потребность в профильных IT-специалистах растет, и задача нашего чемпионата - найти перспективных программистов и дать им возможность поработать над реальными задачами от крупнейших компаний", - поделился директор РАЭК, руководитель проекта "Цифровой прорыв 2021" Сергей Плуготаренко.

Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО "Россия - страна возможностей" возглавляет президент России.

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) была создана в 2006 году и на сегодняшний день объединяет более 100 игроков рынка электронных коммуникаций. В задачи РАЭК входит экспертиза, стандартизация и развитие интернет-технологий, взаимодействие с государственными органами управления, формирование отраслевых позиций, отстаивание интересов интернет-бизнеса, поддержка проектов в отраслевом образовании и науке, развитие профессиональных компетенций специалистов в сфере интернет-технологий и многое другое.